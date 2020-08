Counter Strike: jugador de Astralis propone cambiar el Tiempo Extra para que no sea tan largo

A pesar de que por el momento no se encuentra jugando con Astralis Lukas "gla1ve" Rossander, sigue siendo uno de los jugadores más emblemáticos del equipo que tiene sede en Dinamarca. Es por eso que, a través de su cuenta de Twitter, el jugador se tomó el tiempo de proponer un nuevo sistema de Overtime (Tiempo Extra) para las partidas de Counter Strike.

Esta idea propuesta por gla1ve, parece haber nacido como consecuencia del enfrentamiento entre BIG y Ninjas in Pyjamas por la ESL One Colgone 2020. Este enfrentamiento tuvo una duración de más de cuatro horas pues, el segundo mapa tuvo una extensión de 54 rondas que demoraron en terminar 2 horas.

A través de su cuenta de Twitter, el jugador compartió el siguiente mensaje:

Is it totally nonsense to do something about overtime? If you play one round as ct and one round as t, would the chance to see 18 extra rounds of overtime decrease?



I think players, viewers and also tournament organizers would benefit from this.



Other suggestions for OT?