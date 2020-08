Counter Strike: Astralis es eliminado de la ESL One Cologne 2020 a manos de Ninjas in Pyjamas

La ESL One Cologne 2020 Europa está llegando a su fin. El día de hoy, conocimos a dos nuevo eliminados del torneo entre los que se encontraba uno de los favoritos para llevarse este torneo. Hablamos del equipo de Astralis que venía teniendo una performance bastante admirable y que, el día de hoy, fue sorprendido por una escuadra que ha venido de menos a más en este torneo de Counter Strike.

Ninjas in Pyjamas 2-0 Astralis

Ninjas in Pyjamas venía teniendo un torneo bastante irregular. Ellos fueron ubicados en el Grupo A y lograron clasificar a partir de la Lower Bracket en donde sorprendieron venciendo a Natus Vincere. El día de hoy, volvieron a sorprender con un resultado increíble en donde vencieron 16-10 y 16-13 a los chicos de Dinamarca que venían realizando un torneo mucho mejor que sus rivales.

OG 1-2 G2 esports

Este enfrentamiento se realizó antes que el de Astralis vs Ninjas in Pyjamas. Si bien G2 esports venía realizando un torneo mucho mejor que OG. Los chicos de OG no se amilanaron en ningún momento y empujaron a los chicos de Francia a límites que no imaginaban.

Tanto así que, en el tercer juego, se forzó un Overtime bastante interesante que se terminaría llevando el equipo de G2 esports con un marcador de 19-17.

Prize Pool

1er puesto - $150 mil

2do puesto - $50 mil

3er y 4to puesto - $25 mil

5to a 8vo puesto - $11.500 | Complexity, Sprout, Astralis y OG

9no a 12vo puesto - $4.500 | Navi, MAD Lions, Fnatic, Faze Clan

13vo a 16vo puesto - $2.750 | BIG, mousesports, Team Heretics, MIBR

