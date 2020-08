Counter Strike: jugadores de Evil Geniuses y FURIA muestran cartel de #BlackLivesMatter antes de su partida

La ESL One Cologne 2020 es uno de los torneos de Counter Strike más esperados en todo el mundo. En estos momentos, se está llevando a cabo el enfrentamiento entre Evil Geniuses y FURIA para conocer al primer equipo de nuestro continente en llegar a la final del torneo y buscar el premio mayor de 65 mil dólares.

A pesar de la emoción que genera este enfrentamiento, hubo un evento que llamó la atención de todos los fanáticos de este esport a nivel mundial.

Resulta que, los jugadores de Evil Geniuses y de FURIA, como acto de solidaridad y rechazo a todos los actos de racismo que han venido sucediendo en los Estados Unidos en los últimos meses, antes de empezar la partida salieron con unas imágenes donde se podía leer el mensaje: #BlackLivesMatter.

El video, luego sería compartido a través de las cuentas oficiales de Twitter:

We support our players' decision to bring awareness to the fight against racial injustice with a moment of silence. For Jacob Blake, George Floyd, Breonna Taylor, Eric Garner, Tamir Rice, Sandra Bland, Trayvon Martin, Ahmaud Arbery, and countless others. #SayTheirNames #BLM pic.twitter.com/qdFFTKYkiX

El acto de Evil Geniuses y FURIA no es un caso aislado en la ESL One Cologne 2020 Norteamérica. Y es que, el día de ayer, Team Liquid y CHAOS decidieron aplazar su enfrentamiento por este mismo torneo en acto de solidaridad y rechazo a los actos de racismo que sucedían en los Estados Unidos.

Earlier today, we were asked to postpone today’s semifinal match between @ChaosEC and @TeamLiquid due to the ongoing circumstances in the US. We have agreed to reschedule this to later this week.