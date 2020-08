Counter Strike: ex jugador pasa la noche en un hospital psiquiátrico y acusa a sus compañeros

Markus "pronax" Wallsten, es un ex jugador de Counter Strike y que actualmente es parte de la organización de GODSENT como Manager y co-dueño de este equipo que tiene su base en Suecia. El jugador ha estado en boca de todos, después de que contara, a través de sus redes sociales, que fue obligado a pasar la noche en un Hospital Psiquiátrico debido a que sus compañeros de equipo estaban inventando mentiras sobre él.

"Necesito ayuda en Malmö, mis propios colegas han inventado mentiras sobre mí y necesito ayuda de un abogado.

"Necesito la ayuda de un abogado, exactamente lo mismo pasó hace 1 año, y esto solo sucede porque mis propios colegas / familia saben que iba a ir a la policía y hacer una denuncia."

Estos fueron los primeros tweets que el jugador compartió en horas de la mañana y que ya habían sorprendido a muchas personas. El problema surgió que, después de esos comentarios no se supo nada del jugador hasta 12 horas después que volvió a comunicarse con sus seguidores a través de Twitter.

Primero comentó que pasó una noche estresante pero que, a su respectivo momento, compartiría su historia.

I have for a very long time suspected that my own colleagues have been trying to exclude me from The company, for ~9 months I have been asking for my SEAT at The board, but gotten excuses thrown in my face, we where supposed to do it 27th in sthlm.

"Durante mucho tiempo he sospechado que mis propios colegas han estado tratando de excluirme de la empresa, durante 9 meses he estado pidiendo mi silla en la junta, pero me arrojaron excusas en la cara, se suponía que debíamos hacerlo este 27 en Estocolmo"

They knew I was going to The cops for something that they might not even have anything to do with, their response was to send the cops on me. And they also told me that if I continue tweeting they will have to do a counter statement so expect that 👍 truth is never bad