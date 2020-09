Dota 2: Maybe y Fy se despiden de PSG.LGD y 4 Angry Men parece ir cobrando forma

La escena de Dota 2 en China, ha estado sufriendo innumerables cambios estas últimas semanas. El mas reciente, fue la separación de rOtk y Yang de Vici Gaming. Pues, el día de hoy, se confirmó un rumor que venía circulando desde hace semanas en las redes sociales: la separación de Fy y Maybe de PSG.LGD.

A través de un comunicado compartido mediante sus redes sociales, PSG.LGD hacía oficial la separación de estos dos míticos jugadores de su roster oficial de Dota 2.

It's time to say goodbye!Our captain fy! pic.twitter.com/TeLtueg6S8

Como podemos leer, en el comunicado se dice que Fy tomó la decisión de no renovar su contrato con la organización de la que además era capitán. Por otro lado, el comunicado de Maybe dice lo siguiente.

All the best, Maybe! pic.twitter.com/QSHol9mWCc