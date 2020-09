Dota 2: de manera sorpresiva , rOtk y Yang dejan Vici Gaming

El día de hoy, en horas de la madrugada, una noticia agarró por sorpresa a todos los fanáticos y seguidores del Dota 2 chino. Resulta que, Bai "rOtK" Fan, coach desde hace 2 años del equipo Vici Gaming, dejaría la escuadra después de que ambas partes llegaran a un acuerdo mutuo.

We wish rOtk a smooth way forward and a shining light upon his future path as he decides to pursue new challenges. We want to thank him for his many years of dedication, team efforts and responsibility. 📸 https://t.co/YPIoqW2sCM #Dota2 pic.twitter.com/UT1woBfK8Y

Eso no es todo y es que, sumado a la separación de rOtk, se sumó la separación de Zhou "Yang" Haiyang, quien había ocupado el rol de offlaner desde el 2015.

After being an integral part of VG since 2015, Yang will be leaving the club due to his contract expiring.

We want to thank Yang-God for his long list of contributions to VG and have no doubt, that he will achieve whatever he plans on doing next



📸 https://t.co/xRT8ARWUvI pic.twitter.com/gnZKelYwpS