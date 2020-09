Dota 2: comunidad molesta con Valve porque no se reinicia el Dota Pro Circuit

Dota 2 es uno de los esports más jugados y populares a nivel mundial. Con decenas de torneos organizados a nivel mundial, la escena profesional no se ha visto muy afectada debido a la pandemia generada por el COVID-19. Aunque, esto se debe más que nada a los organizadores externos que al mismo Valve, desarrolladores del juego.

El día de ayer, durante la OMEGA League Dota 2 Kyle "Kyle" Freedman, uno de los host del torneo, se mostró muy molesto con Valve justamente por esta razón. Pues considera que los creadores de Steam no le dan tanta importancia a su circuito profesional como se hace con League of Legends, Call of Duty o Rocket League.

Como podemos ver en el video, Kyle reclama que Valve no haya retomado el Dota Pro Circuit después de seis meses mientras que otros creadores de esports, como por ejemplo Riot Games, ya realizaron de forma online sus torneos e incluso, ya conocen a los clasificados a su campeonato mundial que, ha sido anunciado será realizado de forma presencial.

Periodistas están de acuerdo

Después de las quejas realizadas por Kyle, el famoso periodista @TheEsportsWriter, comentó a través de su cuenta de Twitter lo siguiente:

It's actually crazy that the Dota 2 community invested $100 million+ with the TI Compendium and Valve is just ignoring the entire esports scene. No online leagues. No poll partnering with third-party orgs. No concrete plans for when TI will even take place or how



That SUCKS — The Esports Writer (@FionnOnFire) August 31, 2020

"Es realmente loco que la comunidad de Dota 2 que ha invertido más de 100 millones de dólares en el Compendio de The International. Y Valve ignora por completo la escena competitiva. No se ha asociado con organizadores y no concreta planes de cuando va a hacer The International."

Después de estos comentarios, algunos jugadores profesionales hicieron conocer sus pensamientos sobre esto a través de las redes sociales:

Sometimes dota is the best and other times its the worst. — Peter Dager (@Peterpandam) August 31, 2020

"Algunas veces Dota es lo mejor y otras es lo peor"

A PPD se le sumó el carry de 4 Zoomers, Sammyboy:

.@DOTA2 @valvesoftware @StatsmanBruno Please open a dialogue with top community members (casters, talent, pros) about the DPC and TI. It seems nobody is happy (pros, public, and talent) so something needs to change. Just my personal opinion or whatever — Sammyboy (@SammyboyGG) August 31, 2020

"Valve, Dota 2. Por favor abran diálogo con los miembros Top de la comunidad sobre el DPC y The International. Parece que nadie está contento así que algunas cosas tienen que cambiar. Solo es mi opinión personal."

Por el momento, Valve solo ha dado a entender que por la coyuntura actual todavía no pueden dar noticias sobre el DPC. Mientras, que The International 2020, parece haber sido cancelado hasta nuevo aviso.

