Dota 2: The International 10 y el Dota Pro Circuit ya tienen nuevas fechas

Luego que Dota 2 cancelara la temporada del Dota Pro Circuit 2019-20 por la pandemia global del covid-19, hubo mucho hermetismo sobre cuando se reanudaría. Valve tras muchos meses habló al respecto y solo dijo que no hay fechas concretas para el regreso del torneo porque todo el panorama era incierto.

Esto molestó gravemente a los fanáticos, pues muchos otros títulos hacían esfuerzos por mantener sus juegos a flote como League of Legends que celebrará su Campeonato Mundial, Worlds 2020, este año en la ciudad de Shanghai, China. Finalmente, Valve se ha pronunciado con un comunicado.

Valve revela las nuevas fechas de The International 10 y el Dota Pro Circuit

En un largo comunicado en su Blog de Dota 2, Valve por fin hizo eco a los reclamos de la comunidad, casters y jugadores de este videojuego. Su escena de esports se veía opacada porque su torneo más importante no tenía luz sobre su regreso. Así que esto fue lo que dijo:

Actualización sobre la Escena Competitiva

Hemos escuchado muchas quejas recientemente sobre el estado del Dota Pro Circuit (DPC) y estamos de acuerdo de que hay cosas que deberíamos hacer. Queremos utilizar este blog para explicarles qué pasó antes, en qué estamos pensando y qué haremos en adelante.

Primavera 2020 (De hemisferio norte)

Una vez que la magnitud de la pandemia de Covid-19 se hizo clara, publicamos sobre nuestros planes de retrasar The International y empezar a hacer separaciones de Arenas/Estadios para varias fechas alternativas y países en todo el mundo. Empezamos a buscar cómo podríamos ejecutar The International en base a los diferentes escenarios a los que la pandemia podía llegar, con la esperanza de que podríamos realizarla lo más pronto posible. Ya que los eventos del DPC de primavera ya no podían ejecutarse, empezamos a contactar a los organizadores para ver qué querían en adelante. Algunos de estos organizadores compartieron sus deseos de realizar eventos por terceros (Fuera del DPC) para cubrir el periodo de Marzo hasta el final del verano.

Verano 2020 (De hemisferio norte)

Mientras nos acercamos a mediados del verano, la volatilidad de la pandemia había crecido significativamente y nos preocupamos muchísimo sobre el impacto que tendrían sobre los eventos del DPC y The International. La situación global significó que los juegos entre regiones serían poco probables por un periodo de tiempo, y ya que hemos visto escenarios en el mundo en otras competencias donde equipos de algunos países tuvieron que ser excluidos luego de clasificar debido a las repentinas restricciones y complicaciones.

Si bien ya habíamos asumido que tener una audiencia para eventos del DPC no era posible, queríamos que al menos tener la confianza de poder juntar a todos los equipos para competencia entre regiones. Sentimos que eso era un componente importante en cómo distribuimos los puntos DPC para The International.

También estábamos inseguros de cuándo The International en sí mismo ocurriría, y dado la cantidad de tiempo de preparación necesitado, la incrementada expansión del virus hizo difícil planear un marco de tiempo con seguridad. El potencial para la temporada del DPC y su narrativa estando desconectada de su camino hacia The International fue negativo para nosotros. Hacer eso habría hecho necesario un sistema de disminución de puntos de DPC, que no es malo en sí mismo, pero introducirlo abruptamente a mitad de temporada y si hay más cambios habría problemas adicionales. Además, habíamos recibido las opiniones de algunos organizadores que estaban preocupados por la disminución de calidad de las transmisiones o una negación de operar del todo en eventos de DPC en otoño. Si bien las competencias entre regiones ni la relativa distancia de tiempo hacia The International son requerimientos absolutos, sentimos que la función del DPC respecto a The International y como producto coherente para los fans se verían mejor si se retrasaban por el momento. Dado que, nuestro plan era que haríamos que los meses siguientes estén libres para otras ligas y eventos para operar. Nuestro enfoque históricamente ha sido querer que los torneos de terceros sean posibles de operar fuera de The International (Aunque el grado de eso ha ido fluyendo con los años por el incremento de la demanda de los fans y jugadores por un circuito mas estructurado hacia TI). Nuestra esperanza fue que podíamos conseguir una mejor y más coherente relación entre el DPC y TI al enforcarlo de esta manera como también permitiendo a eventos de terceros tener un impacto en el resultado general de todo, que los fans tuvieran contenido entretenido que ver en otoño.

Hacia Adelante

Luego de anunciar que no procederíamos inmediatamente con el DPC como planeado, recibimos bastantes opiniones negativas de los fans. Creemos que bastante de los puntos resaltados fueron criticas razonables contra nosotros, especialmente porque no comunicamos cuáles eran nuestras intenciones, y qué podían esperar en el futuro.

Para la venidera temporada competitiva, habrá al menos cuatro eventos de terceros y ligas en eventos de EU y CIS, tres en China y algunos otros todavía en las etapas preliminares de planeamiento que todavía no han sido posible confirmar. Sin embargo, todavía habrá muchos equipos, casters, organizadores y fans en todo el mundo que no podrán ser atendidos de forma significativa basados en la actual trayectoria y eso es nuestra culpa por no mantener la presión en ellos y apoyarlos lo suficiente.

Con eso en mente, hemos empezado a contactarnos con muchos mas organizadores de torneos para ofrecerles ayuda y soporte financiero para ser capaces de crear un incremento de cobertura global para lo que queda del año. Esperamos que estos eventos serán gradualmente anunciados en lo que queda de la temporada apenas estén listos para ser comunicados a los fanáticos y equipos.

Otra parte de las opiniones que obtuvimos tanto de jugadores como de fans, fue más claridad sobre en qué estábamos pensando eran las fechas posibles para el reinicio del DPC y TI. Nuestra mirada en este momento es que anticipamos que el DPC inicie en el primer o segundo mes del 2021. Nuestra esperanza es que para cuando la primera liga del DPC culmine, las limitaciones de viaje serán más predecibles y que las restricciones espontáneas sean menores, para así permitir Majors con competencia entre regiones. También estamos operando asumiendo que la salida más probable es que The International ocurra en Estocolmo en Agosto del 2021. Si bien tenemos otros países como respaldo, reconocemos que los fanáticos estarían molestos si lo movemos a otro lugar si el tiempo de aviso no es suficiente.

Valve nos ha contado sus razones y ya nos dice que en enero o febrero tendremos el reinicio del Dota Pro Circuit y para agosto del 2021 se celebrará The International en Estocolmo, Suecia. Sin embargo, hay muchas cuestiones alrededor porque ¿el pozo del Battle Pass The International 11 se acumularía o aumentaría para el siguiente torneo?

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!