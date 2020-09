Counter Strike: anuncian que la ESL One Rio Major 2020 ha sido cancelada

El día de ayer ESL, una de las organizadores de torneos de deportes electrónicos más exitosos del mundo, anunció una triste noticia para todos los amantes del Counter Strike a nivel mundial. Y es que, debido a la pandemia generada por el COVID-19, la ESL One Rio Major, que iba a ser el regreso del Counter Strike a un torneo LAN, ha sido cancelada.

Así se anunció a través de un comunicado compartido a través del Twitter oficial de ESL Counter Strike donde anunciaban que, a pesar de los esfuerzos realizados, no encontraban posible realizar el torneo de forma LAN por lo que optaron por cancelarlo.

"Junto con Valve, tuvimos que tomar la decisión difícil pero segura de cancelar el ESL One Rio Major 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Trabajamos a través de varias opciones alternativas hasta la última hora para hacer realidad el Major, pero en última instancia tenemos que enfrentar el hecho de que la situación global actualmente no permite que se lleve a cabo un Major. Si bien Valve actualmente no puede decir cuándo y cómo regresarán los Majors, tan pronto como lo hagan, trabajaremos para traer el Major a Río. Las nuevas fechas se anunciarán una vez que el regreso de un Major en la arena sea seguro para todos los involucrados. Todos los boletos comprados siguen siendo completamente válidos o se pueden reembolsar a pedido."