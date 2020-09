Counter Strike: tres entrenadores, y sus equipos, son sancionados por hacer trampa en torneos profesionales

Counter Strike es uno de los deportes electrónicos con mayor cantidad de seguidores a nivel mundial. Desde el inicio de la pandemia, se han realizado una gran cantidad de torneos de forma online siempre intentando que sean de la forma más transparente para promover el juego responsable.

Lamentablemente, a veces a los organizadores de los torneos se les escapan algunas cosas y eso termina perjudicando a los equipos. Este es el caso de ESL y DreamHack quienes se percataron que, durante algunos de los torneos, existió un glitch que le permitía a los entrenadores poder espectar desde cualquier parte del mapa brindándoles una clara ventaja sobre el equipo contrario.

Después de que los organizadores realizaran una amplia investigación, se determinó que esto infringía las reglas establecidas por ESL y se decidió sancionar a tres entrenadores que hicieron uso de estos bugs. En el comunicado compartido a través del Twitter oficial de ESL Counter Strike, se indicó lo siguiente:

Si bien los entrenadores han sido sancionados, los equipos también serán multados de la siguiente manera:

