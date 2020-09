Dota 2: SirActionSlacks anuncia que tendrá un hijo y se llamará GabeN

Jake "SirActionSlacks" Kanner o simplemente conocido como SirActionSlacks, es una de las personalidades más grandes y conocidas de Dota 2 a nivel mundial debido a sus conocidos videos sobre el Lore de Dota 2, a su gran carisma, y por ser el host de innumerables eventos de Dota 2 entre los que se incluye The International.

Lo que quizás muchos no sabían, y es que recién lo acaba de anunciar el día de hoy, es que Jake tendrá un hijo. Así lo hizo saber a través de una fotografía que compartió en su cuenta oficial de Twitter en donde, no solo dio a conocer esta noticia, si no que también dio a conocer el nombre que le pondrá a su primogénito.

Im having a baby his name is GabeN Thunderwath dont @ me about it im not changing it. Also im a fulltime streamer and youtube man now till next feb baby due in Dec. pic.twitter.com/IrxnBfZqoy — SirActionSlacks (@SirActionSlacks) September 10, 2020

"Voy a tener un bebé, su nombre será GabeN Thunderwrath, no me digas nada, no lo voy a cambiar. También seré un streamer a tiempo completo y un hombre de youtube desde ahora hasta el próximo febrero."

Así es, SirActionSlacks ha confirmado que su hijo se llamará GabeN, como el fundador de Valve. Además, hizo oficial que se tomará unas vacaciones hasta febrero, fecha en la que el DCP debería retomarse.

La emoción de SirActionSlacks por tener un hijo es tanta que, durante un directo, comentó que su hijo será el ganador de The International 30. Eso no es todo, y es que también dijo que hará que su hijo sea un mounstro jugando Techies, el héroe favorito de Slacks. Además, dijo que su hijo verá replay de SumaiL en vez de los Teletubbies y que, Santa Claus solo le traerá regalos si es que no falla last hits.

Video completo: https://clips.twitch.tv/StrongDepressedWoodpeckerWTRuck

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!