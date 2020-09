Counter-Strike: Leyendas brasileñas FalleN, fer y TACO ya no forman parte de MIBR

Counter-Strike es uno de los shooters favoritos en todo el mundo por su fácil manera de observarlo y las jugadas que pueden mostrar los más habilidosos. Entre ellos se encontraba un equipo de leyendas brasileñas que lograron ganar el Campeonato Mundial en dos ocasiones, ellos son FalleN, Fer y TACO.

El último equipo donde han estado, MIBR, decidió retirar de la alineación principal a Fer y TACO por el mal desempeño que han estado realizando en los últimos eventos que han participado. Hasta incluso han dejado de cosechar títulos como lo hacían en el pasado habitualmente.

MIBR es una organización conocida en Brasil por participar en diferentes torneos desde las épocas del Counter-Strike 1.6, pero regresaron a formar un nuevo equipo hace unos años atrás con los jugadores bicampeones que son FalleN, Fer y TACO. Ellos pudieron jugar con diferentes jugadores de gran nivel como Tarik, stewie2k, coldzera, felps, entre otros.

El último torneo presencial de gran nivel que ganaron fue el 26 de agosto del 2018, luego de dos años sin ganar otro evento han estado los segundos lugares y cambiando de jugadores constantemente. La gota que derramó el vaso fue su participación en torneos de categoría 3/4 donde perdieron contra equipos no tan poderosos.

Esto repercutió en la organización y finalmente tomaron la decisión de sacar del roster activo a Fer y TACO. Ellos anunciarán un nuevo conjunto para los torneos Blast y Flashpoint 2:

FalleN ante esto hizo un comunicado extenso en su Twitter oficial. En este le da las gracias a la organización MIBR por la oportunidad de formar su equipo de campeones en la organización y que no comparte la decisión tomada por MIBR de separar de la alineación oficial a fer y TACO.

Por tal motivo, ha decidido ponerse en la banca hasta que acabe su contrato y que regresará con fuerzas una vez encuentre paz consigo mismo. Recalca que está muy agradecido con los fans, porque ellos son su fuerza para seguir jugando Counter-Strike al máximo nivel.

