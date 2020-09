Dota 2: conoce la hora y el rival de todos los equipos peruanos por el noveno día de la BTS Pro Series Season 3

El final de la fase de grupos de la BTS Pro Series America Season 3 está cada vez más cerca y ya vamos conociendo a los equipos favoritos para clasificar a la siguiente ronda.

A pesar de esto, las cosas no están definidas y mañana tendremos 4 intensas series del mejor Dota 2 para que vayamos haciéndonos una idea de los equipos que cuentan con más posibilidades de clasificar.

CR4ZY vs Infamous Gaming - 15:00 p. m.

Los chicos de CR4ZY vienen de una dura derrota a manos de Quincy Crew. Por su parte, Infamous Gaming logró empatar una serie que parecía perdida en contra de 4 Zoomers.

Sin duda, un enfrentamiento más que interesante pues CR4ZY quiere recuperar algunos puestos e Infamous Gaming es un rival contra el que nunca ha perdido.

Quincy Crew vs Team Zero - 17:00 p. m.

Quincy Crew debutó hace un par de días y hasta ahora no conoce lo que es la derrota. Ahora, se enfrentarán a un Team Zero que no viene teniendo un buen desempeño y que necesita recuperar puntos contra el equipo favorito del público.

Havan Liberty vs 4 Zoomers - 19:00 p. m.

Havan Liberty no viene teniendo un buen torneo y necesita urgentemente una victoria para no ser eliminados del torneo. Por otro lado, 4 Zoomers viene de un empate con sabor a derrota en contra de Infamous Gaming y si bien, su clasificación no está en peligro. Los primeros puestos de la tabla cada vez parecen más lejanos para Sammyboy y compañía.

Team Brasil vs Infinity esports - 21:00 p. m.

Infinity esports no ha venido teniendo un mal torneo. Lamentablemente, la gran cantidad de empates que han acumulado, ha hecho que se vean relegados a los últimos lugares de la tabla.

Por su parte, Team Brasil también viene sumando gran cantidad de empates pero, las victorias conseguidas los primeros días del torneo, les ayudó a mantenerse en los primeros puestos de la tabla y no desean salir de esas posiciones.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!