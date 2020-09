Dota 2: escuela de DkPhobos es acusada de no pagarle a sus empleados

Alexander "DkPhobos" Kucheria, es uno de los jugadores de Dota 2 más conocidos de la región de CIS. Y es que, entre los equipos en los que ha jugado se encuentre Natus Vincere y Virtus Pro.

A pesar de eso, en los últimos meses, el ex jugador se dedicó a ser analista y comentador y, además, había tomado la decisión de abrir una escuela de Dota 2 para ayudar a sus alumnos, a subir su MMR.

Así como se lee. Kucheria tomó la decisión, junto a su socio Yuri Malyshev, de abrir una escuela en donde los alumnos aprenderían a jugar Dota 2 de una mejor manera y así subir su MMR. Esta, se inauguró en agosto del 2019 aunque, lamentablemente, no parece haber tenido el éxito que los socios esperaban.

Foto: AFKGaming

Resulta que, según el youtuber Morf, un creador de contenido muy conocido de la región de CIS, la escuela habría estado registrando grandes perdidas desde su fundación. Además, los miembros de la empresa no habrían estado cobrando sueldos desde hace ya varios meses. Y estarían registrando perdidas de hasta 26 mil dólares.

Esta información luego fue confirmada por Yuri Malyshev.

"Sí, hay 2 millones de pérdidas (en la moneda de Rusia). Esto es dinero personal invertido por mí. El formato de entrenamiento que proporcionamos no fue efectivo. Por eso se está reformando. El problema es que para obtener un resultado completo hay que jugar 6 partidos por día: este es un requisito de DkPhobos. Sin embargo, el 90% de los estudiantes no puede cumplirlo ".

Por su parte, el jugador manifestó que a él tampoco le pagaron lo prometido.

“A mí, Yuri me pagó menos de la mitad de la cantidad prometida por el trabajo. ¿Por qué no dije nada al respecto? - Bueno, me pagaron parte del dinero y decidí dejar el contenido a la gente. Hice todo por mi propia conciencia. Me esforcé mucho, y los alumnos parecían estar satisfechos, no desaparecerá por culpa de la deshonestidad de Yuri"