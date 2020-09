Dota 2: MidOne confiesa que Zai lo convenció de no dejar Team Secret después de The International 2018

Actualmente, el Dota 2 Tier 1 en Europa ha entrado en unas pequeñas vacaciones después de varias intensas semanas de la OMEGA League Dota 2. Durante este tiempo de descanso, muchos jugadores han decidido realizar streams para poder practicar con vistas a los próximos torneos y conversar con sus seguidores.

Uno de los jugadores que ha tomado esta decisión, es Yeik "MidOne" Nai Zheng, carry actual del equipo bicampeón de The International OG. Él durante uno de sus streams confesó que, cuando terminó The International 2018 quiso dejar el equipo de Team Secret pero que Ludwig "zai" Wåhlberg, uno de sus mejores amigos dentro del equipo, lo convenció de no dejar el equipo.

MidOne en Team Secret

MidOne nació en Malasia y su primer equipo profesional de Dota 2 fue Fnatic. Equipo en el que se hizo conocido por su particular estilo de juego. Fue esta particularidad lo que llamó la atención de Puppey quien lo reclutó para Team Secret en el 2016. Entró en el rol de medio.

Junto a Team Secret, MidOne consiguió innumerables campeonatos entre los que resaltaron:

DreamLeague Season 8

DreamLeague Season 9

The Chongquing Major

MDL Disney Paris Major

Después de The International 2019, en donde Team Secret partía como uno de los favoritos pero quedó en el puesto 4, MidOne tomó la decisión de separarse del equipo pues él, quería descansar un rato mientras que Team Secret deseaba volver lo más rápido posible a competir.

En enero de este año, MidOne sería anunciado como nuevo Offlaner de OG y, un par de meses después, con la salida de SumaiL del equipo sería cambiado a la posición de carry.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!