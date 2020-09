Call of Duty: Warzone: completa tu battle pass fácilmente este fin de semana

Este es el último fin de semana de la Temporada 5 de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone. Luego de más de 50 dias, esta temporada llega a su fin para darle paso a la Temporada 6 que iniciará este miércoles 30 de septiembre. Los jugadores de este videojuego bélico obtendrán, como despidiendo a la actual temporada, doble experiencia durante el transcurso de 3 días y medio enteros. Una muy buena noticia sobre todo para aquellos jugadores de Call of Duty que tienen pendiente completar su battle pass.

Así como lo lees, este aumento en la experiencia adquirida se verá reflejado en el rango personal del perfil del usuario, las armas que posean con el fin de desbloquear más accesorios y, lo más importante, el avance de los niveles en el Battle Pass. Así que prepárate para subir de nivel en solitario o con tus amigos.

Los jugadores de Call of Duty: Modern Warfare, o del battle royale gratuito Warzone, podrán disfrutar de este incremento en la ganancia de experiencia desde hoy viernes 25 hasta el martes 29 de septiembre. Eso quiere decir que todo el fin de semana -y más- la podrás pasar en el campo de batalla acumulando experiencia y probando nuevas armas.

Cambios en el playlist de Call of Duty: Warzone y Modern Warfare

En Call of Duty: Warzone el cambio más grande llegará durante el paso del fin de semana con Mini-Royale en su edición de Tríos. Recordemos que en este modo podrás experimentar toda la emoción de los últimos 10 minutos de un battle royale convencional y con el gulag abierto por solo unos pocos minutos. Los otros modos parecen no tener mayor cambio en su alineación, es así como Plunder Quads se queda esta semana.

El playlist de Shoot the Ship se parte en dos y veremos que durante la semana el mapa Shipment y Shoot House tendrán su propio espacio en formato 24/7. Siente toda la emoción de estos dos mapas por separado y planea bien el loadout que llevarás contigo. Usa como combustible las bajas de tus adversarios y completa los desafíos que tengas pendientes hasta ahora.

El mosh pit de Deathmatch Domination y Drop Zone llegarán esta semana para todos los jugadores que buscan más competir por objetivos. En esta ocasión podrás encontrar el conocidísimo modo Domination, en donde deberás capturar distintas zonas y eliminar enemigos. Por otro lado, Drop Zone te tendrá en ciertos objetivos en donde caerán diversos paquetes del cielo. La paciencia es recompensada con buenos killstreaks.

Vuelve el Gunfight 3v3, pero esta vez con rifles de francotirador. Conocer el mapa en que te ubicas será la clave para ganar... y claro, también la comunicación con tus compañeros. Así que ve llamando a esos dos amigos con los que siempre sales airoso de estos conflictos fugaces y hazte con la victoria.

Dos conjuntos nuevos llegan a la tienda. En esta ocasión tendremos el bundle "Beyond the Pale", que nos trae un paquete de personalización para nuestro operador británico favorito: Ghost. Aparte de los dos planos de armas, encontrarás elementos para personalizarlo. Mención aparte merece el bundle "Notice Me: IV" con su rifle de francotirador Rytec adornado con motivos de chicas anime. Alta cultura.

Lo genial es que todos estos cambios no requieren ninguna descarga, estos se aplicarán la próxima vez que abras el juego. Buena suerte.

