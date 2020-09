Call of Duty: Warzone: modo Mini-Royale vuelve este fin de semana

Infinity Ward, los desarrolladores de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone de Activision, acaban de comunicar que su más reciente playlist ya se encuentra activo en todas las plataformas donde estos juegos se encuentran disponibles. Ninguna descarga es requerida para ver lo nuevo que nos trae Call of Duty esta semana, así que puedes ver por tu propia cuenta estos cambios la próxima vez que entres a este videojuego.

Pick your playlist.



Shipment 24/7 and Shoot House 24/7 are live now for #ModernWarfare and #Warzone, with Mini Royale this weekend. pic.twitter.com/1VtmSU8kPl