Dota 2: tres equipos buscan coronarse como el campeón de la BTS Pro Series SEA Season 3

Quincy Crew se consagró como campeón de la BTS Pro Series Season 3 después de vencer en una intensa final a CR4ZY. A pesar de que en nuestra región el torneo llegó a su final, en SEA recién se conocerá al campeón el día de mañana.

Tres son los equipos de Dota 2 que quedan en competencia y que lucharán por el premio mayor de 21 mil dólares.

El primer enfrentamiento será entre Among Us y Motivate Trust Gaming. Esta será la final de la Lower Bracket. Recordemos que Among Us viene de perder en la final de la Upper Bracket en contra de BOOM Esports que ya espera cómodamente en la final.

Este enfrentamiento está programado para jugarse a las 11:00 p. m. del día de hoy.

Una vez terminada la final de la Lower Bracket, seremos testigos de la gran final de este torneo en donde, el vencedor de la serie anterior jugará contra BOOM esports.

¿Quiénes conforman Among Us?

Among Us es uno de los equipos que más a llamado la atención durante este torneo. Este equipo está conformado por cinco jugadores de Dota 2 de la región que, actualmente, no tienen equipo o no pueden jugar con este debido a problemas de conexión. Los jugadore son:

Nuengnara "23savage" Teeramahanon Abed Azel L. Yusop Carlo "Kuku" Palad Anucha "Jabz" Jirawong Matthew "Whitemon" Filemon

Prize Pool

1er Puesto | $ 21.000

2do Puesto | $ 11.000

3er Puesto | $ 6.500 -

4to Puesto | $ 4.500 - New Esports

5to y 6to Puesto | $ 2.250 - Tnc Predator y Neon Esports

7mo y 8vo Puesto | $ 1.250 - 032 y 496 Gaming

9no y 10 Puesto | Fnatic y Execration

