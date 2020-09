¡GANÓ EL DUELO DE BRASILEROS! Dota 2: Quincy Crew, de la mano de Lelis, es campeón de la BTS Pro Series Season 3

Después de dos semanas del más intenso Dota 2 americano, los dos mejores equipos de la BTS Pro Series America Season 3 se veían las caras en una final al Mejor de 5 que determinaría cual de los dos equipos se llevaría el premio de 21 mil dólares. Si Quincy Crew, que venía siendo el favorito del torneo por su gran performance o CR4ZY, que llegó a esta final después de eliminar a Infamous Gaming en la última partida de la Lower Bracket.

La serie, al Mejor de 5, comenzó con una sorpresa que nadie esperaba pues en la fase de grupos, CR4ZY no había conseguido sacarle un juego a Quincy Crew. Algo que si lograron en esta primera partida de la final.

Con un impecable Juggernaut (hFn), CR4ZY dominó por completo el juego y hicieron lo que quisieron con los jugadores de Quincy Crew que si bien no se rindieron, no encontraban la forma de hacerle frente al poder del carry de Brasil.

Foto: Dotabuff

El segundo enfrentamiento tuvo un desarrollo más que particular. Ambos equipos dieron todo de si en una partida en la que Quincy Crew siempre estuvo delante por poco. A pesar de esto, CR4ZY no dio su brazo a torcer y logró defender su Ancestro con éxito y empezó a tocar el rival.

Lamentablemente, las intenciones de pushear directamente el Ancestro se vieron afectadas por una mala cronósfera del Faceless Void (hFn) que encerró a su Windranger (Khezu), el cual no pudo pegar al Ancestro.

Después esta batalla, los 5 heroes de CR4ZY morirían y tendrían que tirar gg.

ANYONE ELSE'S HEARTS RACING OR JUST MINE? 😳 Quincy Crew pulls out the win over CR4ZY in Game 2 of #BTSProSeries Americas Grand Finals! 🤯 📺 https://t.co/VZnt4kO1Z3 🗣️ @MoxxiCasts & @Kipspul pic.twitter.com/QOXuAdSQOx

La tercera partida fue una de las más intensas y largas que vimos durante este torneo. Ninguno de los equipos dio su brazo a torcer. Y es que, tener dos sets de barracas abajo no era impedimento, para ninguno de los equipos, para defender la base.

La partida se extendió hasta el minuto 80 y para ese entonces, no parecía haber un claro favorito. Finalmente, una pelea en la base de Quincy Crew que terminó en la muerte de la Drow Ranger (hFn), hizo que ambos equipos decidieran pelear el sexto Roshan de la partida. Durante esta pelea, la Drow Ranger y la Queen of Pain (Bryle) vieron la muerte.

Automáticamente, Quincy Crew fue a la base rival a terminar el juego pero CR4ZY intentó hacer lo mismo. Lamentablemente, al final el push de Quincy Crew era mucho más rápido y se quedaron con el tercer juego. Además, de que CR4ZY se olvidó de activar la fortificación.

THE GRAND FINALS OF BASE RACES. 🤯



Quincy Crew clutches out the victory in Game 3 against CR4ZY in #BTSProSeries Americas.



Game 4 is coming right up... will CR4ZY bring it back and take us to Game 5? 👀



📺 https://t.co/HWnWT5qVK1

🗣️ @MoxxiCasts & @Kipspul pic.twitter.com/IOaKoNJ1vt