Dota 2: OG confirma que Topson no jugará la OGA Dota Pit y en su lugar, estará Sockshka

Hace unos cuantos días, Topias Miikka "Topson" Taavitsainen, midlaner de OG y considerado como uno de los mejores jugadores de Dota 2 actualmente, anunció el nacimiento de su primera hija. A pesar de la felicidad, muchos fanáticos se preguntaban si es que el reciente padre, estaría listo para afrontar la OGA Dota Pit Season 3. Torneo que dará inicio el día de mañana.

Pues, el día de hoy, se respondió esta pregunta a través de las redes sociales oficiales de la organización bicampeona de The International.

Given the recent metamorphosis of @TopsonDota into a Topdad, Topias won’t be playing @OGADotaPIT with us this week.



We’re glad to have @FollowSockshka standing in for him.



🌻 Read more: https://t.co/utbhl2Ct9y#DreamOG pic.twitter.com/WZ1A3MPxwW