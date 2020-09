Dota 2: Natus Vincere adopta a todo el roster de FlyToMoon y jugará la OGA Dota Pit

Hace unos cuantos días les informamos que la división de Dota 2 del equipo ucraniano de Natus Vincere, había tomado la decisión de trasladar a estado de inactividad a 3 de sus jugadores. Esto, con la intención de mejorar el roster para poder afrontar de mejor forma los torneos que se viene a futuro para el equipo campeón de The International 2011.

El día de hoy, a través del Twitter oficial de la organización, se anunció el nuevo roster con el que Natus Vincere afrontará los próximos torneos como la ESL One Germany 2020.

We are ready to announce our Dota 2 line-up for the upcoming events!



📰: https://t.co/lGsPsM7rl7#Dota2 #navination pic.twitter.com/YwKPqP9IzR