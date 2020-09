Dota 2: Team Nigma confirma que Kuroky no jugará la OGA Dota Pit Season 3

Dentro de un par de días, dará inicio la OGA Dota Pit Season 3 Europa, uno de los torneos de Dota 2 más emocionantes que el viejo continente nos tiene preparados para los últimos meses del año. Con equipos de la talla de OG, Team Secret o Team Nigma, este torneo promete grandes emociones.

Lamentablemente, hay uno de los equipos que no podrá llegar con su roster completo al compromiso continental.

El equipo en cuestión es Team Nigma quienes no podrán contar con su support 5 y capitán Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi quien sigue recuperándose de su operación de muñeca a la cual se sometió hace un par de meses. Este anuncio se hizo oficial a través del Twitter oficial de la organización.

Our Captain is still recovering🩹@NigmaKuroKy is still going through his treatment and @rmN_dota will be standing in during @OGADotaPIT.



We wish Kuro a speedy recovery🙏#StarsAlign pic.twitter.com/8AV6huSwxk