PlayStation 4: versión 8.0 del sistema graba tus chats de voz

PlayStation 4 recibió hace unas horas una actualización al sistema en el que se ejecuta. Esta eleva a la familia de consolas PS4 a la versión 8.0, incorporando una nueva camada de características y mejoras para la experiencia del usuario. Aparte de un mejor control parental, nuevos avatares para usar e incluso la verificación en dos pasos; cierta novedad llamó la atención de muchos usuarios que usan la característica de los grupos de chat por voz en la última consola de PlayStation.

Lo que encendió las alarmas, en más de un usuario, fue un mensaje de advertencia al momento que iniciar un chat de voz con amigos. Este mensaje sería el detonante de una serie de quejas, sobre todo en Twitter, acerca de la privacidad dentro de esos grupos

El mensaje en cuestión dice lo siguiente:

Foto: captura PS4

Huelga decir que esto no sentó bien en muchos usuarios, los cuales se dirigieron a Twitter para dejar en claro su descontento ante esta situación. Entre memes y videos graciosos, lo real es que esta medida ha dejado muy preocupado a los usuarios de PlayStation 4.

Me waking up in the real life gulags for talking shit about the government in the PlayStation party #PS4UPDATE pic.twitter.com/ItCmKsyoZs