Call of Duty: Modern Warfare: actualización 1.28 permitirá ahorrar espacio en PC

Call of Duty: Modern Warfare y Call of Duty: Warzone verán desde mañana el lanzamiento de novedades en la actual Temporada Seis. Esta llegará en la forma de la versión 1.28 del juego y ya está disponible para ser descargado en PlayStation 4. Los usuarios de Xbox One y de PC a través de Battle.net, el launcher oficial de Activision Blizzard, deberán esperar hasta las 11:00 p. m. (hora del pacífico) para descargarla. Fiel a la costumbre, el battle royale de Activision exhibirá nuevos cambios para mantener las cosas frescas dentro del campo de batalla de Verdansk.

Infinity Ward, el estudio propiedad de Activision y responsable de Call of Duty: Modern Warfare y Call of Duty: Warzone, se han mantenido herméticos con respecto al nuevo contenido que veremos en unas horas. Sin embargo, han soltado prenda a un a característica que muchos usuarios de PC han pedido desde el lanzamiento de Warzone.

No es ningún secreto que este juego ha ido ocupando más y más espacio en el disco duro. Algunos usuarios han reportado que el juego completo llega a pesar más de 200Gb., provocando la desinstalación de algunos otros juego en favor de seguir jugando Call of Duty: Modern Warfare. Afortunadamente el equipo de Infinity Ward, escuchando las plegarias de los jugadores de la "master race", implementará una solución a este problema de espacio.

Con la actualización 1.28, ahora también los jugadores de PC podrán desinstalar las partes de Call of Duty: Modern Warfare que deseen. ¿Acabaste la campaña? ¿No piensas volver a jugarla? Entonces serás completamente libre de desinstalarla. Lo mismo con el modo cooperativo y Spec ops. Cabe resaltar que esta era una función que ya estaba presente en consolas.

Ahora por fin tu disco duro o tu SSD podrá tener un respiro y podrás instalar más juegos en tu máquina. ¿Genshin Impact tal vez?.

