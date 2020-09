Call of Duty: Warzone hoy le da la bienvenida a la Temporada 6

Call of Duty: Modern Warfare y Call of Duty: Warzone verán desde hoy el lanzamiento de su Temporada Cinco. Esta llegará en la forma de la versión 1.27 del juego y ya está disponible para ser descargado en PlayStation 4, Xbox One y también en PC a través de Battle.net, el launcher oficial de Activision Blizzard. Fiel a la costumbre, el battle royale de Activision exhibirá nuevos cambios para mantener las cosas frescas dentro del campo de batalla de Verdansk.

Este paquete de actualización te supondrá una descarga de aproximadamente 19.3GB en PS4, 22.66GB en Xbox One y 57GB en PC (25.5GB para los que solamente tienen Warzone). A continuación veremos todas novedades de la Temporada Cinco y como afectarán a Call of Duty: Modern Warfare y su battle royale gratuito.

En la hoja de ruta, proporcionada por la misma Activision, se dejan ver las adiciones que llegarán a Call of Duty: Warzone a partir de manaña. Entre ellos se cuentan los operadores que ya hemos visto, pero también una nueva forma de moverse dentro de Verdansk. El siguiente video, cortesía del canal oficial de Call of Duty en YouTube, nos permite echar un vistazo al metro subterráneo.

Este veloz medio de transporte será una forma muy efectiva para atravesar el campo de batalla haciendo uso de sus siete estaciones:

-Verdansk International Airport.

-Lozoff Pass.

-Verdansk Center.

-Downtown Tavorsk District.

-Barakett Shopping District.

-Verdansk Train Station.

-Torsk Bloc.

Eso sí, el este tren tendrá un sistema de seguridad muy interesante. En primer lugar, no pasará por los lugares afectados por el gas. Y en segundo lugar, el tren no se moverá si es que hay combate dentro de sus vagones. Es así que debemos asegurarnos de acabar con nuestros enemigos si queremos ir a la siguiente estación.

