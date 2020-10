League of Legends: G2 Esports se enfrenta a DAMWON Gaming buscando la final del Worlds 2020

Después de una semana de descanso el Worlds 2020, el torneo de League of Legends más importante a nivel mundial, retoma su rumbo esta vez con las semifinales del torneo que determinarán a los dos equipos que se enfrentarán en la Gran Final para determinar al mejor equipo del deporte electrónico desarrollado por Riot Games.

El día de mañana tendremos el primero de los dos enfrentamientos en donde el único equipo de Europa que queda en competencia buscará destruir la soberanía asiática. Justamente, este equipo será el que mañana se juegue su pase a la final.

Se trata del equipo de G2 Esports que se enfrentará a DAMWONG Gaming de Corea del Sur en una serie al Mejor de 5 que dará comienzo a las 5:00 a. m. (Hora Peruana).

The first #Worlds2020 Semifinal:@DamwonGaming vs @G2esports



Who will advance to the Final: #DWGWIN or #G2WIN? pic.twitter.com/AKN1yOrNvR