Dota 2: Beastcoast se enfrenta a catJAMMERS por el día 4 de The Summit 13

El cuarto día de The Summit 13, torneo de Dota 2 organizado por Beyond The Summit y apoyado por Valve, nos traerá enfrentamientos sumamente interesantes que prometen regalarnos más de una emoción. Aún así, solo tendremos un enfrentamiento en donde habrá un representante de Perú. Mientras que las demás series tendrán como protagonistas a equipos de Brasil y Estados Unidos.

Beastcoast vs catJAMMERS - 15:00 p. m.

La primera serie de este cuarto día, tendrá como protagonista a uno de los equipos peruanos en competencia. Beastcoast, se enfrentará a los chicos que conformaban el desaparecido CR4ZY y que viene teniendo un desempeño más que correcto en la competencia logrando posicionarse entre los primeros puestos de la tabla,

Quincy Crew vs catJAMMERS - 17:00 p. m.

Quincy Crew, el claro favorito para llevarse la competencia y que debutó con una sólida victoria en contra de Plasma, deberá enfrentarse a los chicos de catJAMMERS contra los que protagonizó la final del último gran torneo realizado en nuestra región.

Aún así, hFn y compañía vendrán de una partida muy dura ante Beastcoast y sin duda, este será un factor a tomar en cuenta.

4Zoomers vs Plasma - 19:00 p. m.

El tercer enfrentamiento de este día enfrentará a 4Zoomers en contra de un Plasma que no ha tenido la performance que esperaban y que mañana, buscará su primera victoria para dejar los puestos del fondo de la tabla.

Team Zero vs Spirits Esports - 21:00 p. m.

EternalEnvy y compañía debutaron con una amarga derrota. Ahora, en contra de Spirits Esports, buscarán sumar sus primeros puntos en el torneo para empezar a luchar contra los primeros puestos de la tabla y no ser eliminados del torneo antes de lo previsto.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!