Counter Strike: S1mple es baneado de Twitch por cuarta vez y acá te explicamos la razón

Oleksandr "s1mple" Kostyliev, es considerado por muchos el mejor jugador de Counter Strike actualmente. Es por eso que cada vez que prende stream, en la plataforma Twitch, consigue reunir a miles de sus seguidores que están al tanto de cada una de sus jugadas.

Lamentablemente, otra de las características de S1mple, más allá de su gran juego, es que suele ser baneado de Twitch en muchas ocasiones. El día de ayer, se dio a conocer que fue baneado por cuarta vez de la plataforma y, esta vez, decidió explicar la razón detrás de esto.

La noticia del baneo se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter de StreamerBans.

Ante la sorpresa de todos sus seguidores, S1mple utilizó su cuenta de Twitter para explicar la razón de este nuevo baneo de Twitch.

It’s funny that I get banned for aggression towards a person that says the word "Pidor" and specifically tries to ban me on the platform and I try to condemn him for this and say the forbidden word because I have a negative attitude towards it (because of rules)