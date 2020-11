Dota 2: Just Error y OG debutan con derrota en la EPIC League División 1

El día de hoy dio por iniciado la EPIC League División 1. Un torneo de Dota 2 que reúne a los mejores equipos de todo Europa. Un total de 10 equipos se enfrentarán durante aproximadamente un mes para determinar al ganador de este torneo organizado por EPICENTER que cuenta con un Prize Pool de 500 mil dólares.

Virtus Pro 2-0 OG

La primera partida del día de hoy comenzó con la serie entre Virtus Pro, con un renovado equipo y OG, que siempre es un equipo al que hay que respetar. A pesar de que muchos daban como favorito al bicampeón de The International, fue el equipo de los osos polares el que dio la sorpresa venciendo en ambos juegos con performances bastante superiores a las de su rival.

Ambas partidas tuvieron una duración de 31 minutos en donde los osos polares se mostraron como claros dominadores del juego.

Team Liquid 1-2 Natus Vincere

Lentamente, este enfrentamiento parece ir convirtiéndose en un nuevo clásico de Europa. La última vez que se vieron las caras, el equipo de Team Liquid se impuso por 3-1 en la final de la ESL One Germany 2020. Aún así, Natus Vincere no se amilanó y, aunque empezó perdiendo la serie, logró remontar a punta de constancia y buenas peleas en ambos juegos.

Finalmente, el equipo de Ucrania lograría remontar la serie y asegurar sus primeros puntos a favor en el torneo.

Just Error 1-2 mugolems

La última partida del día serie entre mudgolems, equipo que viene siendo sensación en cada torneo en el que participa, contra Just Error, equipo sensación conformado por 4 ex jugadores de Virtus Pro y SumaiL. A pesar de que parecía que SumaiL y compañía eran favoritos, mudgolems no se amilanó y demostró ser un equipo serio y que conoce muy bien sus estrategias.

Este fue, el principal factor que inclinó la partida a su favor. Y es que, Just Error lleva muy poco tiempo jugando juntos y todavía no se conocen a la perfección.

Terminado el primer día de torneo, la tabla quedó ordenada de la siguiente forma:

Foto: Liquipedia

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!