Dota 2: T1 incorpora dos nuevos jugadores y completa su roster para el DPC 2021

T1 es uno de los equipos de League of Legends más exitosos en la historia de este deporte electrónico. Después de varios años de ser considerados el mejor equipo del mundo en este MOBA, la organización con sede en Corea del Sur, tomó la decisión de armar un equipo de Dota 2 para buscar cosechar los mismos logros.

Lamentablemente, las cosas no salieron de la mejor manera para ellos y han tenido varios cambios de roster a lo largo de su corta historia.

Hasta hace unos días, el roster estaba conformado por algunos jugadores de Indonesia y de Corea del Sur pero, esta alineación ha sufrido un cambio de 180 grados en busca de, ahora si, establecerse como una de las potencias del Dota 2 en SEA.

Los últimos jugadores en ingresar al equipo fueron Souliya "JaCkky" Khoomphetsavong y Kenny "Xepher" Deo. Esto se confirmó a través de una publicación a través de la cuenta oficial del equipo en Twitter:

Welcome to the team, JaCkky & Xepher!@DOTA2 팀에 새롭게 합류한 "JaCkky" & "Xepher" 선수들을 소개합니다. 팬 여러분들의 많은 관심과 응원 부탁드립니다.#T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/ddq1A9IsYb