Fortnite: hora de inicio de la Temporada 5 en Latinoamérica

Fortnite actualmente se encuentra en pleno apagón, ¿qué sucedió? Pues resulta que a las 04:10 p. m. la cuenta regresiva que había iniciado hace varios minutos había llegado a su fin. Es ahí donde pudimos ver a Iron Man quien nos guió durante la frenética sucesión de eventos que le aguardaban a los jugadores de este battle royale. Gracias a la tecnología de Stark, los buses de batalla fueron modificados para servir como armas ante la amenaza de Galactus, quien ya estaba reaccionando en el Punto Cero.

Acto seguido, nuestra perspectiva cambia a primera persona para vernos dentro de uno de los tantos miles de buses que Stark había preparado. Es ahí donde los drones del devorador de mundos atacan, afortunadamente las máquinas son fácilmente despachadas por nosotros.

Luego, continuamos nuestro avance ante el gigante que ya se muestra visiblemente molesto ante la resistencia que encontró. Es en ese momento que todos los buses se proyectan como misiles hacia su boca para saciar el hambre de Galactus.

Una explosión llenó la pantalla y una grieta quedó en el lugar donde el devorador de mundos estaba. Mientras que en otra realidad, Jonesy despertaba de súbito mientras yacía en el suelo. "Continuará" se leía en un mensaje de letras blancas sobre un fondo negro. Las consecuencias de este conflicto se verán en unas horas cuando Fortnite vuelva a actividades. Será un apagón breve si lo comparamos con el del año pasado.

Teniendo en cuenta la cuenta regresiva que apareció inmediatamente luego de despachar a Galactus, Fortnite volverá a actividad a las 12:00 a. m. del día 2 de diciembre. Así es, apenas ya sea miércoles el juego volverá. Sin embargo eso no quiere decir que te puedas desvelar jugando, ya que automáticamente entrará en mantenimiento.

Status: Galactus defeated! Thanks for your efforts.



Fortnite is currently in a prep state for Chapter 2 - Season 5 (v15.00). Server downtime for the update begins December 2 at 12 AM ET (05:00 UTC) and is expected to run until approx. 4 AM ET (09:00 UTC). Stay tuned for updates. pic.twitter.com/yvTdmpOwx7