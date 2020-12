Senador de Estados Unidos propone una Ley que podría encarcelar streamers por violar el copyright

Los Derechos de Autor y las transmisiones a través de diversas plataformas de streaming, como Twitch o Facebook, siempre han sido un tema polémico y que han generado un interminable debate. Si bien los desarrolladores de cada plataforma instauran una serie de reglas para evitar estos problemas, hay algunas ocasiones en las que es muy complicado cumplirlas.

Aún así, parece que este interminable debate a llegado a un lugar que pocos podían imaginar pues, en Estados Unidos, quieren instaurar una ley que podría llevar preso a los streamers por violar los Derechos de Autor.

El nombre de este senador es Thom Tillis y ha causado mucha controversia durante los últimos días debido a su particular propuesta que propone, valga la redundancia, el llevar a la cárcel a los streamers que sean baneados de Twitch por temas de copyright o relacionados al DMCA.

Según el propio senador, la idea de esta ley es la de perseguir a empresas que violen los Derechos de Autor con fines de lucro. Esta ley, sería una extensión de una ya existente en Estados Unidos la cual recibió el nombre de CASE Act y se aprobó en octubre del 2019.

This article is false and inaccurate. The proposal is narrowly tailored and only allows DOJ to prosecute commercial criminal organizations, not individual streamers. It's drafted to not sweep in normal practices by online service providers and good faith business disputes. https://t.co/fJZtzasnso