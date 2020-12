Counter Strike: conoce a todos los equipos clasificados a la IEM Katowice 2021

La temporada 2020 de Counter Strike llegó a su final el día de ayer con la realización del torneo IEM Season XV - Global Challenge. Aún así, los organizadores de torneo no descansan y ya están planeando todo para el regreso de este esports en el 2021.

Resulta que, ya conocemos a los equipos que competirán en el IEM Katowice 2021 pues, estos son los que ocupan los primeros puestos del ESL Word Ranking.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, IEM dio a conocer a los equipos que jugarán esta competencia que se llevará a cabo entre el 16 y 28 de junio en Katowice de forma presencial.

With the #IEM Global Challenge complete, and the ESL World Ranking now updated, here are the remaining invites for the #IEM Katowice 2021 play-in stage 🏆@BIGClangg@mousesports@virtuspro@GambitEsports@Cloud9@Team__Spirit



The final team will be locked in January! pic.twitter.com/DJ0ynmQwZT