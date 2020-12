Counter Strike: Twistzz anuncia su salida de la escuadra de Team Liquid. Su destino estaría en Europa

El día de ayer, se llevó a cabo la gran final del IEM Season XV - Global Challenge entre los equipos de Astralis y Team Liquid, dos de los mejores equipos de Counter Strike en la actualidad. Si bien el enfrentamiento terminó con la victoria por parte del equipo de Dinamarca, muchos se quedaron impactados con las declaraciones dadas por uno de los jugadores del equipo de Estados Unidos.

Este jugador en particular fue Russel "Twistzz" Van Dulken, quien dio algunas declaraciones muy interesantes sobre su futuro dando a conocer que el enfrentamiento del día de ayer era el último con el equipo del caballo blanco.

Minutos después, el jugador dejaría un mensaje mucho más largo a través de su cuenta de Twitter explicando la situación completa.

Gg's and congrats to @AstralisCS, no other team i'd rather play against in a final and especially my last game with @TeamLiquid, the fans and family i've made here over the past 3 and a half years. These are some of the most important memories of my career. Thank you all ❤