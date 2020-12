Counter-Strike: Operación Broken Fang guía de misiones semana 3 y estrellas

Las nuevas misiones de la última operación de Counter-Strike, Broken Fang, llegan los días martes y esta vez tenemos la semana 3. Esta operación llegó el jueves 3 de diciembre y ha traído una gran cantidad de contenido que puede desbloquear con el pase de la operación.

Asimismo, muchas recompensas pueden ser desbloqueadas por estrellas que son conseguidas comprando en la tienda o completando misiones de cada semana. Esta vez te traemos la guía con consejos para completar las misiones de la semana 3.

Sorprendentemente, esta semana 3 llamada "Rangefinder" (telémetro) han entregado muy pocas misiones. Solamente son cuatro y las enlistaremos de fácil a difícil a continuación:

Keep your Distance - Mantén tu distancia

Consigue víctimas con un rango de al menos 15 metros de distancia en el modo "Deathmatch: Defusal Group Delta"

1 estrellas: 10 víctimas

2 estrellas: 20 víctimas

3 estrellas: 40 víctimas

En este modo podremos comprar cualquier arma que deseemos, recomendamos jugar de Terrorist y equipar el AK-47, SG 553 o la AWP para conseguir víctimas muy rápido. Solo mantener una larga distancia y realizar headshots. En unas dos partidas deberías completarl con 3 estrellas. Como recomendación, te sugerimos desactivar la compra automática aleatoria al morir y solo comprar el arma deseada para reaparecer así siempre.

Scope the Competition - Alcanzando la competencia

Consigue víctimas con armas sniper rifle en el modo "Carrera de armamentos (Arms Race)".

1 estrella: 3 víctimas

2 estrellas: 6 víctimas

3 estrellas: 10 víctimas

Tendremos que conseguir muchas víctimas hasta alcanzar el nivel de las armas snipers que son AWP, SSG 08, SCAR-20 y G3SG1. Para no jugar múltiples partidas hasta obtener el arma, puedes buscar con un compañero y que te acuchille para que te baje el rango del arma y repitas con el sniper hasta las tres estrellas.

Through The Looking Glass - A través del espejo

Consigue 20 víctimas con cualquier arma sniper rifle en el mapa "Guardian: Train".

2 estrellas: completar la misión.

Este nivel te pedirá que reinicies a cada rato sino tienes mucha habilidad con las armas snipers. Eliminar a los enemigos con cuchillo no otorga bono de dinero, por lo que recomendamos eliminar en las primeras rondas a los bots con SSG 08. Posteriormente, para asegurar el juego comprar SCAR-20 o AWP y finalizar la misión.

Como consejo, habitualmente los Terrorist van a presionar por primera rampa de B. Esto suelen combinarlo con la segunda rampa y lanzan granadas de humo y flash. En algunas ocasiones presionan por conector, pero igual tu prioridad debe ser ante todo la ubicación de la bomba antes que ellos lo planten.

Dangerous at Any Range - Peligroso en cualquier rango

Gana rondas competitivas en el mapa "Ancient".

1 estrella: 7 rondas

2 estrellas: 15 rondas

3 estrellas: 20 rondas

Recomendamos completar las misiones los días martes, porque hay una gran cantidad de jugadores tratando de conseguir todas las estrellas de la lista y te demoraras menos en encontrar partida.

No te olvides, que los días martes hay mantenimiento de Steam por horas de la tarde-noche.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!