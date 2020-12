Counter Strike: rumores aseguran que Twistzz estaría en conversaciones para unirse a FaZe Clan

Hace unos cuantos días les contamos la sorpresiva noticia de que Russel "Twistzz" Van Dulken, uno de los jugadores más queridos de Counter Strike a nivel mundial, había dejado el equipo de Team Liquid después de perder la final de la IEM Global Challenge en contra de Astralis.

A través de un comunicado compartido en su cuenta de Twitter, el jugador nacido en Canadá dio a entender que tenía planeado mudarse a una organización de Europa para la Temporada 2021. Pues parece que el jugador de 21 años habría cambiado de opinión y le gustaría mantenerse en Norte América.

I'll comment about my future soon, I hope I bring the NA support where ever I go in EU. I wish all the best to and for my teammates. Happy holidays everyone and stay safe 😊