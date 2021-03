Dota 2: Arms es retirado de Infinity Esports a pesar de subir a Primera División

Infinity Esports es uno de los equipos peruanos de Dota 2 que ha logrado subir a la Primera División de la segunda temporada del Dota Pro Circuit. El conjunto formado por un brasileño y cuatro peruanos se ha despedido del jugador extranjero.

Danilo "Arms" Silva fue el hard carry del equipo y junto a él lograron superar a importantes rivales del DPC de Segunda División para salir campeones y ahora estar entre los equipos más poderosos del dota sudamericano.

El anuncio oficial lo hizo el mánager de Infinity Esports, Paulo "Pawpaw" Tuya, en sus redes sociales:

"Quiero anunciar que Arms ya no es parte de Infinity Esports. Esta es una decisión del equipo y quiero enfatizar lo difícil que ha sido llegar a ella. En este momento nos toca despedirnos de un excelente profesional y mejor persona.

Muchas gracias Arms por todo lo brindado y te quiero desear el mejor de los éxitos para el futuro."

Arms también se pronunció al respecto con el siguiente mensaje en Twitter:

"Solo para hacerte saber que ya no soy parte de Infinity, aposté 7 meses de mi vida en el equipo y cuando finalmente logramos algo ellos deciden hacer eso, estaré fuera por unos días o unas semanas, agradezco de todo corazón por aquellos que me animaron."

Uno de los jugadores del equipo titular de Infinity Esports, Jeanpierre "PiPi" Valente, también se pronunció:

"Gordo fuiste un gran amigo y espero que lo sigamos siendo después de esto. La verdad en estos 7 meses contigo he aprendido muchas cosas y estoy totalmente agradecido por eso, me enseñaste cosas que nadie me lo ha podido enseñar. Eres una gran persona arminhus te deseo lo mejor :(."

Los seguidores de Dota 2 peruanos y brasileños han mostrado su malestar por la decisión tomada de Infinity. Ya que, tras tanto tiempo juntos la organización por fin ha conseguido uno de los objetivos más importantes de cualquier equipo sudamericano: entrar a la primera división del Dota Pro Circuit.

Estar en esta división te permite enfrentarte a los más poderosos de la región como Beastcoast, Thunder Predator, entre otros. Además, que obtienes puntos DPC y la posibilidad de clasificar a una Major presencial. La organización no se ha pronunciado sobre el nuevo hard carry que reemplazará a Arms.

Roster actual de Infinity Esports:

Por anunciar Jeanpierre "PiPi" Valente Mario "LittleBoy" Romero Cristian "Pamplona" Fernández Eddy "SexyeYogye" Orozco

