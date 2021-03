Dota 2: Lelis: "Si comparas el salario de Sudamérica y Norteamérica el de NA es mucho más alto"

Rodrigo "Lelis" Santos es uno de los jugadores sudamericanos más queridos de Dota 2. Eso no es todo, si no que es el jugador de Sudamérica más exitoso en la historia de nuestra región además de ser, junto a Enzo "Timado" Gianoli, uno de los pocos jugadores que tiene un equipo sólido fuera de la región.

Por todo esto, y más, hace un par de semanas, Andrew "Zyori" Campbell decidió entrevistarlo en su podcast SADPP en donde el jugador de Brasil habló sobre el Dota Pro Circuit, sobre la escena de Sudamérica y más.

¿Qué pasó con el Mercedes que ganaste por ser MVP de la ESL?

"Realmente el carro no me fue entregado, me dieron un cheque con dinero para usarlo en la tienda y tener el carro que quisiera y luego ellos pagarían la diferencia. Entonces lo compré y luego lo vendí porque los impuestos son muy altos y realmente no necesito un carro. No dejo mi casa mucho, tengo licencia de conducir pero no se me hace necesario tener un carro."

¿Qué es lo que piensas de Dota: Sangre de Dragón?

"Realmente no veo anime. El único anime que he visto de pequeño fue Naruto pero eso fue hace mucho tiempo. Pero probablemente vea el anime de Dota, me parece un buen paso y Valve debería hacerlo bien. (...) Mi primera reacción fue de sorpresa. Me pareció muy random el porque estaban haciendo este anime en este momento, no tenía sentido."

¿Las condiciones de Sudamérica y Norteamérica son muy diferentes?

"Cuando no tienes una organización, no tienes un salario y no tienes una bootcamp. Esas son las dos más grandes diferencias, después de eso no hay mucho que se le pueda añadir. Quizás los viajes son más cómodos pero son pequeñas cosas. (...) A nivel de hardware depende mucho de donde vivas la verdad. Si vives en un suburbio será más complicado pero yo vivo en la capital de mi país así que no tengo muchos problemas.

He jugado en organizaciones de Sudamérica y no hay muchas diferencias, quizás en Sudamérica no pagan tanto. Si comparas el salario de Sudamérica y Norteamérica el de NA es mucho más alto porque el costo de vida es mucho más alto."

¿Qué crees que le falta a Sudamérica a nivel de las organizaciones?

"Sudamérica está dividido en Brasil y Perú. Y Brasil no es tan grande como Perú, en Brasil el juego dominante es League of Legends así que no hay muchos jugadores jugando Dota 2. Y Dota no tiene muchos espectadores en Brasil así que no es tan atractivo para los espectadores y si Pain Gaming estuvo tanto tiempo en Dota es porque el dueño de Pain es PAADA y él ha jugado Dota 2 y siempre ha tenido esta conexión con el juego y esa es una de las razones. Obviamente tiene otras pero Dota no tiene un perfil para tener sponsors. Los auspiciadores no consiguen nada del juego así que porque les importaría prefieren auspiciar un equipo de Free Fire donde los jugadores tienen muchos más seguidores. Así es en Brasil, pero en Perú tienen un montón de organizaciones pero no tienen el dinero y la infraestructura no está.

Creo que Perú tiene muchos más sponsor como Thunder Predator, Beastcoast o Infamous Gaming. En el caso de SG-Esports, ellos mantienen a su equipo porque a estos chicos les gusta el juego y creen en él. Es más como una pasión, porque a nivel de negocios no tiene sentido."

Si desean ver la entrevista en video, a continuación les dejamos el video completo.

¡No te olvides de mirar nuestros torneos de Call of Duty y League of Legends los viernes, sábados y domingos por Líbero Esports y Full Party bajo el auspicio de Hyper X!