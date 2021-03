Singapore Major: T1, un equipo con cambios que busca superar a los gigantes

El día de mañana comienza la Wildcard de la Singapore Major. 6 equipos buscarán ocupar uno de los 2 cupos que le permitan avanzar a la segunda etapa del primer torneo presencial de Dota 2 después de 14 meses.

Si bien uno no puede hacer conjeturas antes de tiempo, hay un equipo que llega como el menos favorito debido al poco tiempo que tiene como organización dentro de este esport: T1.

T1, el equipo que hace su debut en el Dota Pro Circuit

T1 sorprendió a muchos al ser invitados a la Liga Regional de SEA a pesar de ser uno de los equipos más jóvenes de la región. Fundado en el 2019, pasó por una gran cantidad de cambios de roster en menos de 1 año y no parecía encontrar uno con el cual se sintiera estable.

Aun así, en el 2020 fueron invitados al DPC con un roster muy estable y que ilusionaba a los seguidores de la organización. Si bien el camino fue complicado, consiguieron un tercer lugar bastante aceptable, para ser su primera participación en el DPC, y aseguraron su pasaje a la Wildcard de la Singapore Major. El cual será el debut de la organización en un torneo oficial de Valve.

Cambios inesperados

El roster de T1 ya era bastante sólido, pues estaba conformado por antiguos miembros de Geek Fam que jugaron juntos en el equipo ahora extinto. Aunque, para sorpresa de muchos, la organización anunciaría la salida del carry Souliya "JaCkky" Khoomphetsavong y en su lugar ingresaría Nuengnara "23savage" Teeramahanon.

Este cambio generó muchas molestias en la comunidad pues no les parecía correcto que sacaran a un jugador que se esforzó a lo largo del DPC para ingresar a uno que no había intervenido en el equipo en ningún momento. Sumado a esto, T1 perdería puntos DPC por hacer un cambio en su roster antes de la Major.

Objetivo principal, no terminar últimos

Siendo totalmente sinceros y objetivos, T1 no es el equipo favorito para ganar la Wildcard. No solamente es una de las organizaciones con menos experiencia del torneo (no estamos hablando de los jugadores si no de la organización) si no que también es una que ha sufrido dos cambios importantes en las últimas semanas. Y es que a la salida de JaCkky, y al posterior ingreso de 23Savage, se suma la ausencia de Kuku por enfermedad.

Con todo esto, el roster de T1 será el siguiente:

Nuengnara "23savage" Teeramahanon Karl Jayme Lee "Forev" Sang-don (Suplente) Kenny "Xepher" Deo Matthew "Whitemon" Filemon

El debut de T1 será contra Mónaco.Gambit el 26 de marzo a las 21:00 horas.

