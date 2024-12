Dota 2: Blitz, coach de Liquid, le responde a Kyle: "The International son como 103 ESL"

Kyle, famoso caster de Dota 2, utilizó su cuenta de Twitter para criticar a los equipos que viene participando en la ESL One Summer 2021. Si bien muchos tomaron sus palabras como una simple opinión, el coach de Team Liquid William "Blitz" Lee decidió contestarle al ex jugador y explicó las razones por las que diferentes escuadras, entre ellas la del caballito de mar, no están rindiendo al 100%.

El campeón de la ESL One Getting 2017 contestó lo siguiente en su cuenta de Twitter:

"The International son como 103 ESL, nadie está intentando guardar estrategias. Pero intentar concentrarse en un torneo cuando estás exhausto después de estar jugando por 6 meses seguidos no es algo factible. No puedes poner todos los huevos en una canasta"

Como podemos leer, Blitz asegura que no es que los equipos se estén guardando estrategias. Si no que simplemente están cansados después de haber estado jugando por 6 meses el Dota Pro Circuit. Y que, estos prefieren descansar antes de esforzarse en un torneo que no vale tanto como puede ser The International 10.

Recordemos que la ESL One Summer 2021 comenzó 3 días después de terminada la WePlay AniMajor y muchos equipos que están jugando en este, especialmente de Europa, aún no aseguran su clasificación a The International 10.