Dota 2: The International 10 podría cancelarse debido a restricciones de Suecia

Estamos a menos de dos meses de que se lleve a cabo de The International 10 , el evento de Dota 2 más importante a nivel mundial, y si bien ya conocemos a los primeros equipos que clasificaron al torneo gracias al Dota Pro Circuit . Actualmente hay más dudas que certezas sobre si será viable realizar este evento en Suecia como se tenía planeado desde un principio.

Hace 3 días, la policía de Suecia sorprendió a todos emitiendo un comunicado donde indicaba que se prohibía el ingreso, de forma temporal, a todos aquellos ciudadanos que no pertenezcan a la zona euro (haciendo referencia a la Unión Europea). Aunque, se aclaraba que los ciudadanos de Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Israel y Japón también podía ingresar al país.

Esta fue la razón primordial por la cual los jugadores de China, varados en Kiev desde que terminó la AniMajor, no podían volar a Suecia hasta el inicio de The International 10.

Lo mejor en estos casos es conseguir información de primera mano y por eso mismo Maria "Inverno " Gunina, manager de Alliance, salió a aclarar un poco el tema. Si bien no dijo nada sobre las visas, si comentó que los equipos deberán tener "condiciones especiales" y que sin estas condiciones ningún equipo debería poder ingresar a Suecia (así lo tenga permitido).

Fuente: Twitter

“Hay mucho alboroto por las visas para Suecia y otras cosas. Es inútil consultar los sitios web del consulado. Evidentemente, como en el caso de Singapur, habrá condiciones especiales para los participantes del torneo. Sin estas condiciones, no se debería permitir la entrada al país a nadie, ni siquiera a quienes no necesiten visado. "

Si bien ya las cosas estaban complicadas por el ingreso de personas ajenas a la Unión Europea, había un atisbo de esperanza en el hecho de que The International 10 se trata de un evento deportivo y que esto podía permitir que los jugadores obtengan visas más fácilmente.

Lamentablemente, las cosas no son tan simples.

Gracias a Mark " March3llo " Averbukh, director de Epic Esports Events, nos hemos podido enterar que estas visas especiales para atletas no están a disposición para los atletas electrónicos.

Foto: Telegram

" Recibí una respuesta del consulado sueco sobre si los miembros de The International caen dentro de la categoría de aquellos que pueden (bajo restricciones de covid) obtener una visa para Suecia: Desafortunadamente no. Se hizo una excepción para los atletas, pero no para los atletas virtuales (e- deporte) ".