Dota 2 Battle Pass: Invoker Persona regresa con set Inmortal conoce cómo conseguirlo

Invoker Persona vuelve a Dota 2 con el Battle Pass 2021 para todos aquellos que no lo consiguieron en el Pase de Batalla The International 2019. Esta vez trae una versión pequeña de su set inmortal Dark Artistry que ya puede equipar su versión original.

El llamado "Invoker niño" está disponible como recompensa del Battle Pass en el nivel 275 y por alcanzar ese nivel desbloquearás el ítem Persona llamado "The Acolyte of the Lost Arts" junto al set inmortal pequeño.