Dota 2: ex jugadores de Natus Vincere se burlan de su eliminación camino a The International 10

Natus Vincere fue eliminado de las Clasificatorias Cerradas a The International 10 en lo que podríamos catalogar como una de las mayores decepciones de una escuadra de Dota 2 en estas clasificatorias al evento más importante de esports en este 2021.

Si bien muchos fanáticos del equipo se mostraron tristes por esta eliminación, hay unas cuantas personas que se mostraron alegres por esta eliminación y no dudaron en hacerlo saber a través de sus cuentas de Twitter .

Estamos hablando de los ex jugadores de Natus Vincere que salieron antes de empezar la Temporada 2 del DPC y antes de comenzar las Clasificatorias Cerradas a The International 10. Estos, a través de sus cuentas de Twitter, mostraron sus emociones con respecto a la eliminación de su antigua escuadra de la que salieron en términos no muy positivos.