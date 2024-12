Dota 2: Natus Vincere se queda sin The International 10 tras perder contra Empire

Natus Vincere , uno de los equipos de Dota 2 más poderosos de la región de CIS, fue sorprendido por una escuadra que actualmente se encuentra en la Lower Division del Dota Pro Circuit y ha perdido toda oportunidad de clasificar a The International 10 .

Natus Vincere llegaba como el favorito de la serie pues, no solo había descendido desde la Upper Bracket, si no que su rival fue una escuadra que jugó la Lower Division durante la Temporada 2 del DPC (aunque consiguió el ascenso para el DPC 2021-22).

Con este resultado, Natus Vincere cierra una temporada para el olvido donde no consiguió clasificar a los dos últimos torneos del Dota Pro Circuit. Recordemos que la escuadra de Ucrania podría haber llegado de forma directa a The International 10 pero no pudo asistir a la Singapore Major por complicaciones con el COVID-19 y perdió una chance de sumar más puntos DPC que podrían haberle asegurado su cupo en el mundial.