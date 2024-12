Dota 2: Valve retrasa The International 10 y anuncia que se jugará con público

Después de varias semanas de incertidumbre, Valve ha lanzado un comunicado informando sobre la reprogramación y reubicación del Mundial de Dota 2 también conocido como The International 10.

Foto: Valve

The International 10 será organizado por PGL, empresa de Rumania, y esta sería la principal razón por la que se eligió este país para realizar el evento. Recordemos que este no es el primer evento de Valve que se realiza en este país. En el 2018 se realizó The Bucharest Major, también organizada por PGL, en donde el campeón fue Virtus Pro y la presencia sudamericana fue por parte de Pain Gaming.