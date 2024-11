Dota 2: Valve cambiará los requerimientos para correr el juego

No es un secreto que Dota 2 cada vez está creciendo más. Debido a que el juego siempre está expandiéndose, la tecnología que hace que correr el juego sea posible también ha tenido que cambiar a través de los años. Aunque esto Valve ha mantenido los requerimientos para que tu laptop o PC pueda correr el juego sin problemas, todo indica a que la compañía realizará cambios drásticos.

Foto: Valve

A pesar de estos cambios, Valve ha señalado que la gran mayoría de jugadores no se verán afectados.

La buena noticia para los jugadores que no cuenten con estos requerimientos es que Valve no planea establecer estos cambios hoy, y todavía no tenemos una fecha exacta para su implementación.