Dota 2: a qué hora se enfrentarán beastcoast y OG en el showmatch de hoy

OG y el equipo de jugadores peruanos beastcoast se enfrentarán en un showmatch hoy como preludio al estreno de un documental sobre un AI de Dota 2 . Sin duda alguna, esta será buena práctica para ambos equipos, que actualmente se están preparando para competir en The International 10, el torneo más importante del año para la escena competitiva.

De hecho, el equipo europeo no ha enfrentado a otro team de Sudamérica desde hace dos años, pues la pandemia global de COVID-19 evitó que se lleven torneos internacionales por algún tiempo. Sin embargo, esta no será la primera vez que enfrentan a los jugadores de beastcoast, ya que anteriormente se los encontraron en The International 9, donde participaron bajo el nombre de otro equipo.