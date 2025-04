Horacio Orzán no calló y dio contundente respuesta tras fuerte castigo de la FPF: "Ni me..."

Con gol de Pier Barrios, Melgar se hizo fuerte en Arequipa y venció 1-0 a Puerto Cabello por la jornada 3 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2025. El 'Dominó' consiguió su primer triunfo en el certamen Conmebol y se ubica momentáneamente en el tercer lugar de la tabla de posiciones. En su próxima cita los dirigidos por Walter Ribonetto recibirán a Lanús en el Estadio Monumental de la UNSA.

Horacio Orzán, una de las figuras del partido, habló tras el triunfo y no dudó en resaltar la victoria de 'León del Sur'. Del igual modo, se refirió al castigo que le impuso la Comisión Disciplinaria de la FPF en la Liga 1 sobre no poder jugar 4 partidos en la Liga 1 2025.

Horacio Orzán habló tras sanción de la Comisión Disciplinaria de la FPF/Foto: AFP

Cabe recordar que, el mediocentro argentino fue sancionado por la instancia deportiva luego de haber cometido una serie de agravios contra el árbitro principal, Diego Haro en el duelo válido por la fecha 6 del Torneo Apertura, cuando el conjunto arequipeño se enfrentó en condición de visitante a Ayacucho FC.

Horacio Orzán rompió su silencio tras sanción de la Comisión Disciplinaria de la FPF

Al respecto, mediante una entrevista con HBA Noticias, el jugador con pasado en Newell's Old Boys fue bastante claro al restarle importancia al castigo de la Comisión Disciplinaria. Sumado a ello, también resaltó que su prioridad es jugar un torneo internacional.

"Lo de la liga no me interesa. Me gusta jugar torneos que realmente puedo jugar, que me preocupa que lo único que tengo que hacer es jugar y no los árbitros. Disfruto mucho estos torneos (Copa Sudamericana) y el otro torneo la verdad que me sacan fuerzas, ni me interesa. Cuando quieren que salga la suspensión, que salga", sostuvo el volante.

A su vez, Horacio Orzán se dirigió a los hinchas de Melgar y les hizo un firme pedido con miras a los próximos compromisos. "Los esperamos en el estadio y ya lo dije mil veces, hace cinco años que estoy acá, son importantes, que llenen el estadio. 100% necesito que vengan".

Finalmente, también fue consultado sobre su actual estado físico luego de venir cumpliendo con su suspensión. "Un poco cansado entre la edad y no jugar 10 días me cansé un poco pero, estábamos con diez y tenemos compañeros que lo pueden hacer igual que yo", concluyó.