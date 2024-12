Dota 2: el camino de Quincy Crew a The International 10

La alineación de Quincy Crew lleva años jugando en conjunto, y solo ha tenido dos cambios grandes en los últimos años. De una u otra forma, la escuadra es una de las que mejor se conoce de las que van a estar en The International 10, y esperan llegar lejos en lo que será el torneo de Dota 2 más importante de la escena competitiva.

Desde el año pasado, el equipo viene jugando con el brasileño Lelis en vez del danés Biver, que actualmente se está tomando un descanso del Dota competitivo. Sin embargo, no fue hasta este año que el equipo comenzó a captar la atención del mundo, pues empezaron a obtener resultados positivos. QC no solo quedó primero en el Dota Pro Circuit (incluso por encima de Evil Geniuses), sino también llegó lejos en competencias importantes como el ONE Esports Singapore Major y el AniMajor, venciendo a equipos como Team Aster y NoPing.