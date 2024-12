Claro Gaming XI JuegaPES: entrevista a Jhonatan Salazar, campeón en dos modalidades

Sin duda alguna, Jhonatan Salazar es uno de los mejores jugadores de PES de la región. De una u otra forma, el pro player ha logrado destacar en la gran mayoría de los torneos a los que ha entrado, y el Claro Gaming XI JuegaPES no fue la excepción.

De hecho, Salazar se llevó dos premios: 400 soles por salir campeón en la modalidad PC, y 3,000 soles por repetir la hazaña en el 5v5. Líbero Esports conversó con el jugador, quien expresó su alegría por haber obtenido una victoria más, así como su optimismo sobre el futuro de la escena competitiva.

¿Cómo viste a la U durante las finales del JuegaPES?

Creo que todos mostramos un gran nivel, ganamos tranquilos y estoy más feliz por mis amigos que por mi, porque esta es la primera vez que campeonaban.

¿Conocías a tu adversario en la modalidad PC? ¿Lo habías enfrentado antes?

Antes de la final en verdad no tenía mucha información de él, y después algunos amigos me dijeron que él había ganado torneos en PC. Yo no tenía mucha información sobre la comunidad de PC, en los años anteriores me había centrado en PlayStation 4. Ahora tengo mi computadora y pude bajarme esta versión del juego y participar en el JuegaPES. No sabía mucho de él, pero creo que por la experiencia que tengo (y porque es la primera vez que juega un torneo grande) le costó un poco mostrar su nivel.

¿Cuál fue el factor determinante para tu victoria sobre Anthony León?

Yo creo que los primeros minutos son de muchos nervios, sobre todo cuando recién estés empezando o estás en estas instancias por primera o segunda vez. Yo ya no siento nada de nervios por tantos torneos que he jugado internacionalmente. A estas alturas juego con tranquilidad. Si gano, gano, y si pierdo, pierdo. Yo trato de divertirme. A él supongo que sí le afectó la presión de un torneo grande, contra alguien que (hay que decirlo) se ha ganado un nombre en el Perú, y eso es una presión extra también.

¿Cómo te preparaste para la final del 5v5?

Yo no me preparé tan bien para la semifinal, incluso empaté los dos partidos porque me agarró en semana de exámenes y exposiciones, he estado tan metido en eso que no he dormido bien. Para ese día tuve que dormir toda la tarde porque no había dormido nada por estudiar. Gracias a Dios, como clasificamos, pude meterme de lleno a entrenar con mis amigos. Nos conectamos de manera online, y nos preparamos para la final.

¿Qué es lo que más te gusta de jugar para el equipo del que eres hincha?

En todo club, hay gente que es hincha y gente que no es hincha, pero todos son profesionales. En mi caso, yo soy hincha a muerte de la U, mi papá es hincha, mi mamá es hincha, los dos me inculcaron el ser hincha. Los amigos que me conocen saben que antes de la pandemia íbamos al estadio siempre. El representar un equipo era algo que busqué junto a mi amigo Luis Torres, que era el líder de Kraken (como nos llamábamos antes), y cuando comenzaron a incursionar los clubes de fútbol en el PES nunca quisimos fichar por otro equipo, quisimos esperar y teníamos la esperanza que la U nos fichara. Después de unos añitos se dio la fusión entre la U y Kraken, y para mi es una felicidad tremenda querer a un equipo, amarlo y poder representarlo en lo que te gusta, que es el PES. Es bastante gratificante, sobre todo cuando compites con tus amigos.

¿Quién crees que va a tomar la batuta cuando te retires?